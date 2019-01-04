В прокуратуре назвали предварительную причину смерти сотрудника УГО в Киеве

Как отметил прокурор, подозреваемый, который является кандидатом в мастера спорта по боксу, мог предвидеть последствия своих действий.

В прокуратуре назвали предварительную причину смерти сотрудника Управления государственной охраны, который 2 января умер во время конфликта в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, сегодняшнее заседание Печерского райсуда Киева, на котором рассматривалось ходатайство о мере пресечения подозреваемому в нанесении 26-летнему киевлянину смертельной травмы, началось около 18.00.

"Прокурор настаивал на содержании под стражей без залога, обосновывая тем, что подозреваемый после совершения преступления не находился дома, не пользовался номером своего мобильного телефона и изменил внешность. Кроме того, по словам прокурора, предварительная причина смерти потерпевшего - кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма, и обвиняемый, который является кандидатом в мастера спорта по боксу, мог предвидеть последствия своих действий", - написала Максимец.

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Как сообщал УНИАН, 2 января в центре Киева, на улице Саперное поле на Печерске, возникла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой один из участников ударил другого в челюсть.

От полученной травмы потерпевший, 26-летний сотрудник УГО, скончался на месте.

Мужчина, которого подозревали в совершении преступления, с места происшествия скрылся и лишь вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. Им оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Его задержали и объявлено подозрение по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 4 января, Печерский районный суд Киева избрал боксеру, подозреваемому в нанесении смертельной травмы сотруднику УГО, меру пресечения в виде 60 суток под стражей с альтернативой внесения залога в размере 600 тыс. грн. Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога.