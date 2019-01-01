Во Львове умер иностранец, пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке

Пострадавший получил ожоги 50% тела, его состояние было тяжелым.

В реанимационном отделении 8-й городской клинической больницы Львова скончался один из пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке 22 декабря. Погибший - мужчина 1968 года рождения, был гражданином Армении.

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Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

"Несмотря оказание всей необходимой медицинской помощи, спасти жизнь мужчины, который пострадал от взрыва на ярмарке, медикам не удалось. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое. Вчера лабораторные показатели ухудшились, мужчина скончался сегодня", - говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Игорь Стояновский отметил, что состояние пострадавшего постоянно было тяжелым, у него было 50% ожогов.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в 13:15 во Львове на Рождественской ярмарке возле Оперного театра в торговом павильоне взорвался газовый баллон. В результате взрыва и пожара огнем уничтожено три деревянных павильона и травмированы пять человек. Четверо пострадавших находились в стабильно тяжелом состоянии.