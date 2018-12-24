Взрыв на львовской ярмарке: четверо пострадавших в тяжелом состоянии (видео)

Пострадавший иностранец находится в тяжелейшем состоянии.

В результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове пострадали четыре человека, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН. "Все четверо пострадавших получили глубокие ожоги кистей рук и лица. В самом тяжелом состоянии, до сих пор в реанимации 50-летний мужчина - гражданин Армении", - рассказали в студии.

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Пациентов готовят к дальнейшим операциям - удалению обгоревших тканей, пересадки кожи и длительной реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в 13:15 во Львове на Рождественской ярмарке возле Оперного театра в торговом павильоне взорвался газовый баллон. В результате взрыва и пожара огнем уничтожено три деревянных павильона и травмировано 5 человек.