Взрыв на львовской ярмарке: четверо пострадавших в тяжелом состоянии (видео)
10:08, 24 декабря 2018Происшествия
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Пострадавший иностранец находится в тяжелейшем состоянии.
Пострадавшие от взрыва на рождественской ярмарке во Львове находятся в стабильно тяжелом состоянии
В результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове пострадали четыре человека, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Об этом говорится в сюжете ТСН. "Все четверо пострадавших получили глубокие ожоги кистей рук и лица. В самом тяжелом состоянии, до сих пор в реанимации 50-летний мужчина - гражданин Армении", - рассказали в студии.
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Пациентов готовят к дальнейшим операциям - удалению обгоревших тканей, пересадки кожи и длительной реабилитации.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря в 13:15 во Львове на Рождественской ярмарке возле Оперного театра в торговом павильоне взорвался газовый баллон. В результате взрыва и пожара огнем уничтожено три деревянных павильона и травмировано 5 человек.
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Новость в сюжете: Взрыв на Рождественской ярмарке во Львове