В Виннице задержали мужчину по подозрению в убийстве матери, жены и двух детей

Подозреваемый в убийстве сам вызвал "скорую".

В Виннице полиция задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своей семьи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области. "По подозрению в совершении данного преступления по ст. 208 УПК Украины работники полиции задержали родственника погибших, который вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Виннице в квартире убили четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

Около 15 часов правоохранители получили от диспетчера "скорой" сообщение, что в квартире нашли тела двух женщин и мальчика, а также раненного 3-летнего ребенка.

В помещении находился 30-летний мужчина, который и вызвал медиков. Погибшими оказались его 63-летняя мать, 30-летняя жена и 7-летний сын. Трехлетняя девочка скончалась в больнице.