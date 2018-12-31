В Виннице жестоко убили четырех человек, среди погибших - двое детей (фото)

Винничанин вызвал скорую и сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми мать, жену и 7-летнего сына. Также в квартире была 3-летняя девочка, которую с травмами госпитализировали, она умерла в больнице.

В Виннице полиция расследует обстоятельства убийства четырех человек, в том числе двоих детей.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, около 15:00 в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Виннице обнаружены без признаков жизни две женщины и мальчик.

Выяснилось, что скорую помощь вызвал винничанин. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи скорой подтвердили смерть трех человек. Также в квартире находилась 3-летняя девочка с тяжелыми травмами головы, которую госпитализировали. Во время оказания медицинской помощи она умерла в больнице.

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На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал скорую. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты. По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы. Следствие отрабатывает различные версии. Продолжаются следственные действия.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек). Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в Криничанском районе Днепропетровской области в результате разбойного нападения погиб депутат районного совета Александр Грушка.