В Одесской области вооруженные браконьеры напали на сотрудника заповедника

Инцидент произошел 29 декабря.

В Одесской области вооруженные браконьеры напали на сотрудника национального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом в Facebook сообщила директор заповедника Ирина Выхристюк.

«В субботу, 29 декабря, на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» совершено дерзкое нападение на работника парка. После того, как он пытался предупредить преступление и зафиксировал нарушителей, они наставили ему ружье в лицо, после чего забрали телефон, на котором их фото с привязкой к местности», - написала Выхристюк.

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По ее словам, вчера около 12.00 на территории парка (на 26-м км песчаной пересыпи) начальником службы госохраны заповедника был зафиксирован проезд на большой скорости автомобиля Mitsubishi темно-зеленого цвета (госномер ВН 0383 ВХ), который поехал в сторону заповедной зоны. Мужчина прошел в направлении следования автомобиля несколько километров - до начала территории нацпарка. Удостоверившись, что машина проехала в заповедную зону, он вернулся и поручил инженеру Сергею Нагаеву дождаться и зафиксировать автомобиль.

«Во исполнение поручения, Сергей пошел в направлении пограничного пункта наблюдения, расположенного у «Расейки». Это единственное место, откуда можно попасть автомобилем на песчаную пересыпь - территорию парка. Но во время прохода (а это 4 км по песку) он встретил двух охотников с собакой и убитыми птицами», - отметила Выхристюк.

По ее данным, Нагаев представился и объяснил, что нарушители находятся на территории нацпарка, где охота категорически запрещено, что рядом охотничьих угодий нет и что он должен составить на них протокол и зафиксировать их на фото.

«С чем браконьеры вроде согласились - они были спокойны и не агрессивны. Но после того, как Сергей сделал фото, они «ласково» наставили ему в лицо оружие и забрали телефон, который сразу же выбросили в море. Этот жест собака восприняла как команду и бросилась в воду, принесла телефон, который уже не включался», - сообщила Выхристюк.

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По ее словам, браконьеры забрали телефон и уехали, Нагаев добрался до рыбацкой базы, откуда позвонил в полицию и пограничникам - сообщил об инциденте и попросил остановить нарушителей. Выхристюк отмечает, что браконьеры могут добраться до территории заповедника (песчаной пересыпи) в единственном месте - заехать с дамбы, где установлен пограничный пункт наблюдения. Директор утверждает, что пограничники проигнорировали просьбы работников нацпарка и не задержали автомобиль с браконьерами. В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.