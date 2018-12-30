Сковано льдом тело мужчины было на расстоянии 1 м от берега.

Столичные спасатели извлекли из Днепра тело утопленника.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 29 декабря в оперативно-координационный центр поступило сообщение по линии «102» об обнаруженном теле утопленника в реке Днепр, на Русановской набережной в Днепровском районе столицы.

На месте спасатели выяснили, что скованное льдом тело мужчины было на расстоянии 1 м от берега. Бойцы извлекли тело мужчины из воды и передали его правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.