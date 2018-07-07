На одесском пляже обнаружили утопленника с набитой камнями сумкой

В полиции считают, что мужчина совершил самоубийство.

На одесском пляже в море обнаружили мертвого мужчину, на котором была набитая камнями сумка.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, погибшего, которому на вид около 40 лет, нашли в воде, на пляже возле Скалодрома, в районе «Трассы здоровья».

«На нем находилась сумка с камнями. При проверке на теле утопленника признаков насильственной смерти не обнаружили. Одна из основных версий следственно-оперативной группы – самоубийство», - заявили в главке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и водолазы тактической группы батальона полиции особого назначения, проводится работу на воде и на глубине.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

После получения заключений экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.