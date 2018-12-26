Под Киевом в снегу застрял школьный автобус с детьми (фото, видео)

На место прибыли спасатели, которые вытащили автомобиль из снежной ловушки.

На десятом километре автодороги Згуровка-Майское (Киевская область) в снежных переносах застрял школьный автобус с 30 учениками.

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Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что на место прибыли спасатели, которые вытащили автомобиль из снежной ловушки. После этого дети проследовали в школу.

Кроме того, в примерно в четыре утра спасатели получили сообщение о том, что в селе Гребени в связи с погодными условиями застрял автомобиль скорой медицинской помощи. Бойцы ГСЧС помогли вытащить автомобиль.

Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.