Трагедия на ярмарке во Львове: в сети опубликовали видео момента взрыва (видео)

Пять человек пострадали в результате чрезвычайной ситуации.

В Сети появилось видео взрыва на рождественской ярмарке во Львове, в результате которого пострадали люди.

На видео видно, как одна из избушек на ярмарке горит, а через несколько секунд в ней происходит мощный взрыв. Видео опубликовало издание "Украинская правда".

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При этом женский голос за кадром впоследствии говорит, что произошло два взрыва.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Возле места событий скопилось много людей. Также видно, как к месту пожара подъехал автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения огня.

Также есть и другое видео, на котором видно, что взрывов было несколько.

В субботу, 22 декабря, на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошли взрывы и пожар. Как сообщили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пять человек госпитализировали с ранениями.