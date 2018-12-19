В Черноморске 13-летняя ученица распылила в школе газовый баллончик, пострадали 4 ученика

Полиция установила, что к применению в школе газового баллончика причастна 13-летняя ученица этой школы.

Сегодня в городе Черноморске Одесской области в результате применения в школе газового баллончика пострадали четыре ученика.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 14.10 в Черноморское отделение полиции поступило сообщение от директора одной из общеобразовательных школ о том, что неизвестные лица распылили в воздух неизвестное вещество. Всех учеников эвакуировали.

«Четверо школьников – учащиеся 6-го класса - были доставлены в больницу, где им поставили диагноз «острое респираторное отравление неизвестного происхождения». Детям оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой», - говорится в сообщении.

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Согласно заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в помещении школы распылили перцовый газовый баллончик.

Работники полиции установили, что к указанному событию причастна 13-летняя ученица этой школы.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

По некоторым данным, газ распылили в школе №2. Инцидент произошел на перемене, между уроками. Занятия в школе были сорваны.

Напомним, 21 ноября в двух школах Киевской области ученики распылили слезоточивый газ.