В двух школах на Киевщине ученики распылили слезоточивый газ

В Белой Церкви обошлось без эвакуации учеников, а школьников Василькова в экстренном порядке вывели на улицу.

В двух школах Киевской области ученики распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сегодня в Киевской области произошло два факта распыления газа в школах. В Белой Церкви обошлось без эвакуации учеников. А школьников города Васильков в экстренном порядке вывели на улицу. В медицинские учреждения с жалобами на отравление газом никто не обращался", - говорится в сообщении.

Так, в Белой Церкви один из учеников 9-го класса пришел в школу с баллончиком без маркировки, а когда на перемене показал его одноклассникам, один из них выхватил баллончик из рук и распылил перцовый газ.

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"Родителям двух учеников придется отвечать согласно законодательству. В отношении них работники полиции составили административные материалы по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КоАП и материалы будут переданы в суд для принятия решения. Взрослым грозит уплата штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан ", - добавили в полиции.

Еще один случай, по данным правоохранителей, произошел в городе Васильков, где ученики в экстренном порядке были эвакуированы. На перемене кто-то распылил газ, какой именно - неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ювенальной превенции полиции Киевщины, группа реагирования патрульной полиции. Полицейские устанавливают лицо, распылившее вещество.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в Киеве трое подростков брызгали в лицо прохожим слезоточивый газ и снимали это на видеокамеру. Их задержали патрульные полицейские.