Полиция остановила под Киевом автомобиль с оружием и похищенным человеком (фото, видео)

Потерпевший рассказал полицейским, что его похитили в городе Сумы.

Полицейские остановили на КПП «Березань» автодороги Киев-Харьков микроавтобус «Фольксваген», в котором нашли похищенного человека и арсенал оружия.

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Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области. Отмечается, что во время проверки авто правоохранители услышали из салона крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями.

Потерпевший рассказал полицейским, что его похитили в городе Сумы. Мужчину били и везли в неизвестном направлении, требуя якобы вернуть долг.

При осмотре микроавтобуса полицейские обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи, в ближайшее время событиям предоставят правовую квалификацию.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в похищении двух граждан Марокко.