цей матеріал доступний українською

На границе с Молдовой исчез сержант-контрактник пограничных войск

15:41, 16 декабря 2018
Происшествия
910 0
На границе с Молдовой исчез пограничник Евгений Колесник / фото od.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте такжеБорьба с контрабандой: вдоль границы на Закарпатье установили 7 километров колючей проволоки (фото)

Отмечается, что Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник, 1995 года рождения, который 16 декабря в 06.30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова (с. Словяносербовка Великомихайловского района), вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении.

"При нем были оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы светлые с залысинами, прямые, без бороды и усов, лицо овальное, глаза серо-голубые", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что на момент исчезновения Колесник был одет в военную форму.

Так, полиция призывает тех, кто владеете любой информацией относительно места пребывания Колесника, немедленно сообщить об этом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пограничник#Молдова#Одесская область