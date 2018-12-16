На границе с Молдовой исчез сержант-контрактник пограничных войск

При военном был автомат АКС-74, 120 патронов и спецснаряжение.

На границе с Республикой Молдова, находясь на службе в суточном наряде, исчез сержант-контрактник пограничных войск Евгений Колесник.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Отмечается, что Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник, 1995 года рождения, который 16 декабря в 06.30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова (с. Словяносербовка Великомихайловского района), вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении.

"При нем были оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы светлые с залысинами, прямые, без бороды и усов, лицо овальное, глаза серо-голубые", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что на момент исчезновения Колесник был одет в военную форму.

Так, полиция призывает тех, кто владеете любой информацией относительно места пребывания Колесника, немедленно сообщить об этом.