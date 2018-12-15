Во Львовской области в результате ДТП с участием грузовика один человек погиб, трое травмированы

На автодороге Киев-Чоп произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика один человек погиб, трое травмированы, в том числе один ребенок.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

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По данным ГСЧС, 15 декабря в 00:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп в пос. Запытов Каменка-Бугского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy.

В результате ДТП в автомобиле Citroen Jumpy получили травмы водитель и три пассажира, из них один ребенок (2001 года рождения). Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля. Он умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.