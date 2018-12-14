На Одесщине в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали (фото)

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин.

На автодороге Одесса-Рени в Беляевском районе произошла автомобильная авария с участием автомобилей "Форд" и "ВАЗ".

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Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook. Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин.

"В результате столкновения водитель автомобиля "Форд" погиб на месте, а также один из пассажиров "ВАЗ". Остальные участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины.