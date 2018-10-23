В Одесской области у местного жителя изъяли 40 килограмм марихуаны (фотогалерея, видео)

Также полицейские обнаружили на чердаке дома нарколабораторию.

В г. Болград Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя 40 кг марихуаны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, накануне во время обыска по месту жительства 50-летнего жителя Болграда обнаружены растения конопли и уже готовое к употреблению наркотическое вещество – марихуана. Вес изъятого наркотика – около 40 килограммов.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители задержали наркодилера с 500 дозами амфетамина

Отмечается, что изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время правоохранители устанавливают, с какой целью мужчина хранил у себя дома такое количество наркотических средств.

«Кроме того, на чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля. Нарколаборатория была оборудована ультрафиолетовым освещением, системой орошения и датчиками соблюдения температурного режима», - рассказали в главке.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что в г. Болград Одесской области у местного жителя правоохранители изъяли арсенал оружия и наркотики. В частности, у 52-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 36 кустов и 5 пакетиков с семенами конопли.