В Фастове из-под завалов дома извлекли тела двух погибших

Спасателями ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома.

В Фастове из-под завалов дома, где произошел взрыв, извлечены тела двух погибших.

Об этом сообщил руководитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на странице в Facebook.

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По его словам, тела мужчины и женщины извлечены из-под завалов в 21:45.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасателями ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома. Возле здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи", - отметил Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительным данным, газа.

В результате взрыва было повреждено 70 квартир. Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.