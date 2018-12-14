Взрыв газа в Фастове: единственный пострадавший выпал с 5-го этажа дома (видео)

В результате падения мужчина получил травму ноги.

По состоянию на 10.30 в Фастове из дома, где произошел взрыв газа,уже эвакуированы 10 человек, жертв нет.

Об этом сообщает Фастовский городской совет в Facebook.

«По информации ГСЧС: На 10:30 10 человек эвакуированы, есть один пострадавший. Жертв нет. Сейчас происходит эвакуация жильцов дома», - говорится в сообщении.

Пострадавший от взрыва газа в доме в Фастове Киевской области получил травму в результате падения с 5-го этажа.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"Установлено, что от взрыва пострадал мужчина. Он выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки (фото)

В горсовете отметили, что эвакуационный пункт организован в помещении больницы на улице Киевской, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей.

Также чиновники призывают жителей города помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.

Кроме того, отмечается, что на месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

«Задействована спасательная техника не только Фастова, но и Гребенки, Боровой, Василькова, Белой Церкви. Работают две единицы техники РЭС, 4 единицы техники газовой службы, скорая помощь», - сообщают в горсовете.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа.

Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа.

Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевщины поступило в 9.15.