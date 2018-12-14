Взрыв газа в Фастове: два подъезда пострадавшего дома признаны аварийными

После завершения поисково-спасательных работ жильцам первого-третьего и части четвертого подъезда позволят вернуться в собственные квартиры.

В Фастове в доме, где произошел взрыв, 4 и 5 подъезды признаны аварийными, доступ жителей в квартиры запрещен.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Фастове продолжается ликвидация последствий разрушения 3-х этажей жилого дома.

Сотрудники ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» провели предварительный осмотр поврежденного дома и составили акт, в котором определено, что правая половина 4-го и 5-го подъездов находятся в аварийном состоянии, доступ жильцов в квартиры запрещен.

Постепенно производится подключение к электроснабжению с 1-го по 3-й подъезд дома и часть 4-го подъезда (кроме 5-ти поврежденных квартир). Водоснабжение в доме подключено.

На 8.00 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийных подъездов).

После завершения поисково-спасательных работ жильцам 1-3-го и части 4-го подъезда будет дано разрешение на возвращение в квартиры.

Возле дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и предоставления и психологической помощи пострадавшим.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 204 человека и 42 ед. техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительным данным, газа.

В результате взрыва были повреждены 70 квартир.

Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.