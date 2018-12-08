Жительнице Мукачево объявлено о подозрении в разжигании национальной розни из-за провокационных билбордов о "сепаратистах"

Подозреваемая заказала и оплатила размещение билбордов с надписью: «Остановим сепаратистов».

Жительнице Мукачево объявлено о подозрении в разжигании национальной розни из-за провокационных билбордов с надписью: «Остановим сепаратистов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, разоблачена 31-летняя жительница Мукачево, которая заказала и организовала печатание плакатов провокационного содержания.

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Правоохранители установили, что подозреваемая заказала и оплатила одному из местных рекламных агентств изготовление плакатов провокационного характера с надписью: «Остановим сепаратистов».

В ночь с 19 на 20 октября билборды были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области.

Женщине объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 и ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины).

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.