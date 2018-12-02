Львовские пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш

Задержан также их пособник - гражданин Ганы за нарушение пограничного режима.

Во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали вчера около полуночи гражданина Ганы и четверых граждан Бангладеш.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на четверых граждан Бангладеш составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Они содержатся в пункте временного содержания отряда. На гражданина Ганы составлен протокол за нарушение пограничного режима и наложен штраф.

Отмечается, что о возможном незаконном пересечении границы сотрудники Госпогранслужбы узнали заблаговременно. Для этого вероятные участки движения правонарушителей были усилены дополнительными нарядами. Вскоре сотрудники оперативных подразделений Западного регионального управления на окраине н.п. Варяж Сокальского района остановили для проверки автомобиль Audi литовской регистрации.

За рулем авто находился гражданин Ганы, который имел вид на жительство в Украине. Кроме того, выяснилось, что иностранец только что доставил в лесополосу 4 граждан Бангладеш.

Группа реагирования в составе пограничников отдела «Павловичи» Львовского отряда и военнослужащих оперативных подразделений Госпогранслужбы с помощью служебной собаки сразу вышли на след правонарушителей и недалеко от границы задержала 4-х мужчин. Они были без документов и назвались гражданами Бангладеш.

Устанавливаются все детали правонарушения.