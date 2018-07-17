В Сумской области в микроавтобусе обнаружили восемь нелегальных мигрантов из Вьетнама

Водитель заявил, что подобрал вьетнамцев по дороге. Если окажется, что он причастен к их переправке через границу, ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортного средства.

В Сумской области полицейские задержали восьмерых нелегальных мигрантов из Вьетнама и двух жителей Харьковщины, которые помогали им. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, злоумышленников задержали сегодня ночью, 17 июля.

«Около трех часов ночи в селе Верхняя Сыроватка Сумского района инспекторы полиции сектора реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции остановили автомобиль Peugeot Expert с государственным номерным знаком Харьковской области и под управлением 34-летнего жителя Харьковщины. Рядом с водителем на пассажирском сидении находился 34-летний пассажир, тоже житель Харькова. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили на полу в салоне восемь мужчин азиатской внешности», – говорится в сообщении.

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Иностранцы оказались гражданами Социалистической республики Вьетнам и находились на территории Украины без каких-либо разрешительных документов. Самому младшему из незаконных мигрантов – 20 лет, самому старшему – 41 год.

Как пояснил полицейским водитель автомобиля, он якобы подобрал группу вьетнамцев на дороге вблизи пгт Краснополье Сумской области поздно ночью, и выяснив, что им нужно в Харьков, согласился подвезти.

«Так это или нет, выяснят следователи в рамках уже открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины», – отметили в полицейском главке.

В случае, если следствие докажет организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, вероятным перевозчикам может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортного средства совершения преступления.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине перевозчик высадил нелегалов из Бангладеш в лесу, пока за ним гнались правоохранители.