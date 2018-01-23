Из Польши выдворят более 60 незаконно трудоустроенных украинцев

Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в городе Люблин, все они должны покинуть территорию страны.

Как сообщает «Польское радио», одно из агентств временной занятости нелегально трудоустроило 63 иностранцев, 62 из которых оказались украинцами (еще один иностранец – гражданин Молдовы). Против владельца агентства будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых.

Отмечается, что работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина.

В связи с незаконным выполнением работы, пограничная служба выдала административные решения в отношении иностранцев, которое предписывает им покинуть территорию Польши.

Ранее сообщалось, что международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, в связи с чем столкнулась с обвинениями в дискриминации.

О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, журналистам рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением – независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.