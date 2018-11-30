Журналисты рассказали, как полулегальный донбасский бизнес разрушил жизнь парня из Мариуполя (видео)

Пострадавший не получил какой-либо компенсации и поддержки бывшего работодателя.

Парню из Мариуполя Богдану Наносу отрезало руку на производстве, но работодатель не выплатил ему ни копейки. А когда тот попытался добиться справедливости - то выяснил, что на местном уровне ничего сделать не может.

Ведь его обидчик - крестник Януковича и вообще бандит. Об этом рассказали журналисты программы "Гроші".

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Уже более года 22-летний парень учится жить заново - без правой руки. Он - повар по профессии, но пошел работать обвальщиком мяса, когда потерял конечность. Но заработать первые деньги ему не было суждено.

Халатность работодателя и трагическая случайность привели к тому, что рука парня попадает в промышленную мясорубку, которая разобрала его ладонь по косточкам. "Боли не было, я начал бить по кнопкам. Я начал в панике бить, но она не выключилась", - рассказал пострадавший.

Охранник вытащил мясорубку из розетки, только тогда страдания парня прекратились. И сразу ему позвонил работодатель и сказал, что Нанос здесь выполнял только строительные работы - такой должна быть версия пострадавшего для правоохранителей.

Без какой-либо компенсации и поддержки бывшего работодателя парень не опускает руки и борется за собственные права. Открыто уголовное производство по факту нарушения работодателем Богдана техники безопасности на производстве. Но более чем за год ничего не изменилось.

Дело даже пытались замять, требуя, чтобы он забрал заявление.

По информации ГСЧС, руку искалеченного Богдана Наноса изымали в промышленном помещении магазина "Щирий кум". Его руководитель - Дмитрий Шкарупа. Он подчеркнул, что с 2014 года под их брендом в Мариуполе хозяйничает какой-то донбасский бизнесмен - Будыка Николай.

В этом случае речь идет о полулегальном донбасском бизнесе, говорится в сюжете.