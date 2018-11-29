На Ивано-Франковщине пьяный сельский глава с ружьем устроил автопогоню с полицией

Правоохранители отметили, что выявили и оштрафовали нарушителя.

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области полицейские остановили нетрезвого сельского голову за рулем, который перевозил охотничье ружье и пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Происшествие произошло вечером во вторник. В полицию обратились жители Тисменицкого района и заявили, что слышали выстрелы.

Правоохранители отметили, что выявили и оштрафовали нарушителя, который оказался сельским головой одного из сел района.

"Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще до остановки пытался скрыться, увидев полицейское авто. Рулевой в салоне автомобиля имел гладкоствольное охотничье ружье, которую перевозил и хранил с нарушениями", - отметили в ведомстве.

Полицейские составили на мужчину три административных протокола по ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира), ст. 130 (вождение в нетрезвом состоянии) и ст. 191 (нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) Куоап.

Отмечается, что ружье изъяли для проведения экспертизы.