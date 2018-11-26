В Черкасской области в результате ДТП с участием трех грузовиков и легковушки погибли четыре человека (фото)

Авария произошла в результате лобового столкновения двух грузовиков DAF. Впоследствии в «Камаз», который из-за образовавшейся пробки стоял на обочине, врезался легковой автомобиль.

В Черкасской области сегодня ночью в результате ДТП с участием трех грузовиков и легковушки погибли четыре человека.

Читайте такжеНа Львовщине произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса (фото)

Как сообщает Управление ГСЧС Украины в Черкасской области, 26 ноября в 02:15 в Христиновскую пожарно-спасательную часть поступила информация о масштабном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между селами Орадовка и Малая Севастяновка.

Отмечается, что при неустановленных пока обстоятельствах, на 526 км автодороги «Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка» произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF.

В результате столкновения, водитель и пассажир одного автомобиля DAF от полученных травм погибли на месте происшествия. Вместе с тем, водитель второго грузовика DAF, несмотря на усилия медиков умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки его в больницу.

В результате дорожного происшествия на автодороге образовалась пробка.

В 02:50, когда на месте происшествия работали спасатели, на расстоянии около 800 метров от места ДТП, в грузовой автомобиль «Камаз», который из-за пробки стоял на обочине, врезался автомобиль Volkswagen Golf под управлением 70-летнего водителя, который из-за тумана не сориентировался. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.

Спасатели с помощью специального инженерного оборудования провели работы по деблокированию тел погибших из салонов всех искореженных автомобилей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Ровенской области авто слетело с моста: погибли два человека.