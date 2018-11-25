В Ривненской области авто слетело с моста: погибли два человека (фото, видео)

Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль слетел с моста и упал в водоем.

В Ривненской области в результате падения автомобиля с моста в водоем погибли два человека и еще один человек травмирован.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, происшествие произошло сегодня, 25 ноября, около 13 часов в Дубровичском районе.

Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль слетел с моста и упал в водоем.

В результате ДТП погибли два человека и еще один получил травму. Сейчас полицейские устанавливают их личности.

На месте происшествия работают следователи, эксперты и спасатели.

Водителя автомобиля Fiat следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

«Водитель получил незначительные телесные повреждения. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения», - отмечают в пресс-службе полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными на дорогах из-за резкого ухудшения погодных условий», - подчеркнули в полиции.