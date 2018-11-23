В Киеве коммунальщики устроили драку прямо посреди улицы в грязи (видео)

После драки мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой повалялись в грязи.

Соответствующий инцидент свидетель зафиксировал на видео. Ролик появился в Telegram канале "Kyiv LIVE".

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"Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу рожи, повалялись в грязи и – к работе. Теперь понятно, почему улицы ремонтируются через одно место и с перекошенными рожами",– пишут люди под видео.

На ролике видно, что двух коммунальщиков разнял третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

Смотрите видео драки коммунальщиков в Киеве: