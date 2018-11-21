Во Львове горит областная клиническая больница (фото)
12:54, 21 ноября 2018Происшествия
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Из здания, где произошло возгорание, эвакуированы персонал и больные.
Из корпуса проведена эвакуация персонала и больных / соцсети
Во Львове спасатели ликвидируют пожар, который произошел сегодня утром в здании хирургического корпуса областной больницы на площади около 200 кв. м.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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«21 ноября в 11:27 в г. Львов по ул. Черниговской, 7, в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы произошло возгорание кровли на площади около 200 кв. м», - говорится в сообщении.
Из корпуса проведена эвакуация персонала и больных.
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К тушению пожара привлечены 45 чел. личного состава, а также 10 ед. техники ГСЧС.
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