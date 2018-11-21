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Во Львове горит областная клиническая больница (фото)

12:54, 21 ноября 2018
Происшествия
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Из корпуса проведена эвакуация персонала и больных / соцсети

Во Львове спасатели ликвидируют пожар, который произошел сегодня утром в здании хирургического корпуса областной больницы на площади около 200 кв. м.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«21 ноября в 11:27 в г. Львов по ул. Черниговской, 7, в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы произошло возгорание кровли на площади около 200 кв. м», - говорится в сообщении.

Из корпуса проведена эвакуация персонала и больных.

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К тушению пожара привлечены 45 чел. личного состава, а также 10 ед. техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине дотла сгорела база отдыха.

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Теги: #Львов#больница