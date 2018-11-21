Во Львове горит областная клиническая больница (фото)

Из здания, где произошло возгорание, эвакуированы персонал и больные.

Во Львове спасатели ликвидируют пожар, который произошел сегодня утром в здании хирургического корпуса областной больницы на площади около 200 кв. м.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 ноября в 11:27 в г. Львов по ул. Черниговской, 7, в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы произошло возгорание кровли на площади около 200 кв. м», - говорится в сообщении.

Из корпуса проведена эвакуация персонала и больных.

К тушению пожара привлечены 45 чел. личного состава, а также 10 ед. техники ГСЧС.

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