На Харьковщине дотла сгорела база отдыха (фото)

Учитывая площадь пожара в 400 квадратных метров, спасатели задействовали дополнительные силы на ее ликвидацию.

В Харьковской области в понедельник, 19 ноября, произошел масштабный пожар на базе отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о пожаре на территории частного имения на ул. Монастырской, 24 в селе Коропово Змиевского района Харьковской области поступило 19 ноября в 22:05.

На момент прибытия подразделения ГСЧС огонь охватил территорию частного имения вместе с сооружениями и постройками на общей площади 400 кв.м. Так, горела крыша одноэтажного дома, крыша двухэтажной хозяйственной постройки на площадях около 100 кв.м. каждая, а также декоративные элементы ландшафтного дизайна, выполненные преимущественно из древесины и камыша на площади 200 кв.м.

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«Несмотря на большую площадь пожара, большие огненные загрузки и угрозу другим объектам, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы», - пояснили спасатели.

Таким образом, было задействовано 5 пожарных автоцистерн и 24 спасателя, а также добровольная пожарная команда Змиевского лесхоза. В 00:08 пожар локализовали, а полностью ликвидировали все очаги горения в 03:24. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Как сообщает Depo.Харьков, по указанному адресу расположен частный комплекс отдыха "Белая Хата".

Напомним, в ночь на 16 ноября в центре Харькова произошел масштабный пожар на лесопилке. Горели хозяйственные постройки, лесо - и пиломатериалы и их отходы на площади около 500 кв. м.