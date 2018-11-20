В Киеве пьяный мужчина трижды выстрелил в незнакомого прохожего
Столичные правоохранители задержали мужчину, который трижды выстрелил в прохожего.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Так, во время патрулирования в Оболонском районе работники полка полиции особого назначения №1 услышали три выстрела. По дороге к месту, откуда они прозвучали, правоохранители заметили мужчину, который пытался убежать. Спецназовцы задержали беглеца, у него изъяли пистолет.
"После этого патруль подъехал к торговому заведению на проспекте Минском, возле которого прозвучали выстрелы, и обнаружил раненого 38-летнего местного жителя. По его показаниям и показаниям очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у злоумышленника возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого 53-летний мужчина достал оружие и произвел три выстрела. С огнестрельными ранениями местного жителя госпитализировали. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Позже выяснилось, что разрешения на ношение спецсредства злоумышленник не имел, по его словам - оружие он нашел.
В полиции добавляют, что у мужчины, вероятно в результате выстрела, была травмирована рука (оторвана фаланга пальца), и ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Злоумышленника задержали, решается вопрос о его аресте. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.