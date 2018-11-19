Под Ичней грузовик въехал в маршрутку: 10 пострадавших

Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги.

В Ичнянском районе Черниговской области вчера, 18 ноября, маршрутный автобус «Фольксваген» сообщением «Чернигов - Сокиринцы» столкнулся с прицепом автомобиля «Камаз», в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги.

«В результате ДТП девять пассажиров маршрутки обратились за помощью в Прилуцкую городскую больницу с травмами различной степени, у двоих из них — переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги», - рассказали в полиции.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

Согласно статье, виновному грозит наказание штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области 14 ноября перевернулся пассажирский междугородний микроавтобус Чернигов - Киев, в результате ДТП пятеро человек пострадали.