В Киеве на Троещине пьяная драка закончилась стрельбой с тремя пострадавшими

По факту хулиганства с применением оружия следователи начали уголовное производство.

В Киеве на улице Сабурова (жилой массив Троещина, Деснянский район) ночью произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое местных жителей.

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Как сообщила пресс-служба полиции Киева, возле торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка.

"В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов. На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 и 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического действия. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и несколько других.