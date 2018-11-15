Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и несколько других

Киевсовет сегодня переименовал шесть улиц и переулков столицы.

В названиях киевских улиц увековечили память известных артистов, родившихся в Киеве, - Сержа Лифаря и Марии Капнист.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержало сегодня на заседании сессии большинство депутатов Киевсовета.

Так, улицу Александра Сабурова в Деснянском районе переименована в улицу Сержа Лифаря, а улицу Желябова в Шевченковском районе - в Марии Капнист.

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Кроме того, в Шевченковском районе переименованы: улица Невская в Нивскую; пер. Баумана - в пер. Фузиков (Виктор и Семен Фузики - киевские предприниматели, которые считаются основателями хутора Нивки).

Площадь Красная Пресня в Подольском районе переименована в площадь Щекавицкую, поскольку расположена площадь главным образом вдоль улицы Щекавицкой.

Улица Кировская в Святошинском районе получила название в честь украинской писательницы Людмилы Старицкой-Черняховской.

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.

Справка. Александр Сабуров - советский военный деятель, герой Советского Союза, генерал-майор войск НКВД.

Серж Лифарь - украинский балетный танцовщик и хореограф, известный как один из величайших танцовщиков XX века. Был основателем Академии танца при «Гранд-Опера» (Париж, Франция), ректором Института хореографии и Университета танца Парижа, почетным президентом Всемирного совета танца ЮНЕСКО.

Мария Капнист - украинская актриса. Жертва сталинского террора.