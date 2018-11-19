В Донецкой области на блокпосту полиция со стрельбой остановила автомобиль из "ДНР"

Причиной применения оружия стал отказ водителя от проведения осмотра, и попытка наехать на полицейских.

В Донецкой области 18 ноября подразделение полиции "Киев" на блокпосту со стрельбой задержало автомобиль "Лада Калина", который следовал из оккупированной Макеевки.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

"Водитель отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью. Старший смены после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие “АК-74” - произвел 3 выстрела по колесам", - говорится в сообщении.

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В результате стрельбы никто не пострадал. Водителя "Лады" доставили в райотдел полиции Славянска.

Ранее в Черновицкой области около 20 контрабандистов напали на пограничников.