В центре Киева загорелась стройка: черный дым затянул небо (видео, фото)

Загорелась будка охранника и помещение работников.

В Киеве на бульваре Дружбы Народов,15 на стройке произошел пожар. Загорелась будка охранника и помещение работников. Черные клубы дыма затянули небо, напугав жителей столицы.

Возгорание произошло около 10:30, сообщает "Информатор".

По словам полиции, предварительно никто не пострадал. Где именно и от чего произошло возгорание, пока что не известно — это со временем установит следствие. Работу стройки инцидент не остановил.

За 20 минут пожарным удалось локализовать огонь, спасатели заверили, что в скором времени он будет ликвидирован. На месте работают карета скорой помощи, несколько пожарных машин и экипаж полиции.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Киеве на Оболони горел 25-этажный дом.