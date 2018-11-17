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В центре Киева загорелась стройка: черный дым затянул небо (видео, фото)

13:21, 17 ноября 2018
Происшествия
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В Киеве на бульваре Дружбы народов загорелась стройка / фото Александр Калинчук / Информатор

В Киеве на бульваре Дружбы Народов,15 на стройке произошел пожар. Загорелась будка охранника и помещение работников. Черные клубы дыма затянули небо, напугав жителей столицы.

Возгорание произошло около 10:30, сообщает "Информатор".

фото Александр Калинчук / Информатор

По словам полиции, предварительно никто не пострадал. Где именно и от чего произошло возгорание, пока что не известно — это со временем установит следствие. Работу стройки инцидент не остановил.

фото Александр Калинчук / Информатор

За 20 минут пожарным удалось локализовать огонь, спасатели заверили, что в скором времени он будет ликвидирован. На месте работают карета скорой помощи, несколько пожарных машин и экипаж полиции.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Киеве на Оболони горел 25-этажный дом.

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Теги: #Киев#пожар