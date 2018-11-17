В центре Киева загорелась стройка: черный дым затянул небо (видео, фото)
13:21, 17 ноября 2018Происшествия
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Загорелась будка охранника и помещение работников.
В Киеве на бульваре Дружбы народов загорелась стройка / фото Александр Калинчук / Информатор
В Киеве на бульваре Дружбы Народов,15 на стройке произошел пожар. Загорелась будка охранника и помещение работников. Черные клубы дыма затянули небо, напугав жителей столицы.
Возгорание произошло около 10:30, сообщает "Информатор".
фото Александр Калинчук / Информатор
По словам полиции, предварительно никто не пострадал. Где именно и от чего произошло возгорание, пока что не известно — это со временем установит следствие. Работу стройки инцидент не остановил.
фото Александр Калинчук / Информатор
За 20 минут пожарным удалось локализовать огонь, спасатели заверили, что в скором времени он будет ликвидирован. На месте работают карета скорой помощи, несколько пожарных машин и экипаж полиции.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Киеве на Оболони горел 25-этажный дом.
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