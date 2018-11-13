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В Киеве на Оболони горит 25-этажный дом (видео)

17:27, 13 ноября 2018
Происшествия
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Спасатели эвакуировали из дома 40 человек / Фото ГСЧС Киев

Информация о пожаре в многоэтажке поступила сегодня, 13 ноября, в 15:23.

По предварительной информации, горят кабели с пятого по последний этажи здания. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Из помещения эвакуированы 40 человек, спасены 2 человека, из которых один ребенок.

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По состоянию на 16:55 пожар был локализован, ликвидация продолжается. Сейчас на месте работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и около 65 человек личного состава.

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Теги: #Киев#пожар