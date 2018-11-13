В Киеве на Оболони горит 25-этажный дом (видео)
17:27, 13 ноября 2018Происшествия
823 0
По данным спасателей, горят кабели с пятого по последний этажи здания.
Спасатели эвакуировали из дома 40 человек / Фото ГСЧС Киев
В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 2-Д горит 25-этажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Информация о пожаре в многоэтажке поступила сегодня, 13 ноября, в 15:23.
По предварительной информации, горят кабели с пятого по последний этажи здания. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Из помещения эвакуированы 40 человек, спасены 2 человека, из которых один ребенок.
Читайте такжеГСЧС ликвидировала масштабный пожар на маслозаводе под Одессой (фото, видео)
По состоянию на 16:55 пожар был локализован, ликвидация продолжается. Сейчас на месте работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и около 65 человек личного состава.
В столичной многоэтажке произошел масштабный пожар
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter