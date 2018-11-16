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Под Днепром ВАЗ на летней резине влетел в «Ниссан», есть пострадавший (видео)

19:12, 16 ноября 2018
Происшествия
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Под Днепром произошла опасная авария / Скриншот - ТСН

В Днепропетровской области легковое авто ВАЗ на летней резине потеряло управление и спровоцировало ДТП, влетев в автомобиль, ехавший рядом.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что во время движения на скользком пути машину занесло. Она въехала на разделительный газон и вылетела на встречную полосу.

Там как раз ехал «Ниссан» - ему в бок и врезался ВАЗ. Сила удара была такой, что иномарка пролетела еще примерно две сотни метров.

Сообщается, что водителя спасли подушки безопасности, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сам ВАЗ был сильно поврежден, однако водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп столкнулись два грузовика - движение в направлении Житомира было затруднено.

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Теги: #Днепропетровщина#ДТП