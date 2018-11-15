В Харькове в ДТП с военной "скорой" пострадали четыре человека, в том числе ребенок

По данным медиа-центра Минобороны, «скорая» соблюдала все правила дорожного движения, двигаясь со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

В Харькове произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и военного автомобиля скорой медицинской помощи «Богдан-2251» на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.

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Об этом УНИАН сообщил сектор пресс-службы Управления патрульной полиции в Харьковской области.

«По предварительной информации, вследствие происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104 и пассажир автомобиля «Богдан-2251», которых медики госпитализировали», - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе Харьковского городского совета, в настоящее время в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова находятся водитель ВАЗ 2104 и оба его пассажира.

Согласно сообщению отдела коммуникации Нацполиции области, водителю ВАЗа 38 лет, кроме него в автомобиле находились его 36-летняя жена и 7-летний ребенок. Женщина и ребенок находятся в операционной, мужчину еще обследуют врачи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства аварии.

Факт ДТП зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как рассказал УНИАН начальник медиа-центра Минобороны в Харькове Дмитрий Горбунов, закрытую черепно-мозговую травму получила находившаяся в военном автомобиле женщина-волонтер, которая также была госпитализирована.

По словам Горбунова, «скорая» соблюдала все правила безопасности дорожного движения, двигаясь со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.