В Днепре в университетском общежитии обвалился потолок (фото)
16:50, 13 ноября 2018Происшествия
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Пока будет проходить ремонт, четырех студенток переселят в другие комнаты. Когда он закончится, они смогут вернуться.
Почему потолок обвалился устанавливает комиссия / "В городе Днепр"
Уже второй раз за осень в общежитии ДНУ, что на проспекте Гагарина, обвалился потолок.
Об этом сообщает местное издание "В городе Днепр".
Инцидент произошел в комнате на втором этаже, но уже другом корпусе. В момент обвала в комнате находилась студентка исторического факультета: к счастью, она не пострадала.
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Пока будет проходить ремонт, четырех студенток переселят в другие комнаты. Когда он закончится, они смогут вернуться.
Почему потолок обвалился устанавливает комиссия, но предполагают, что это связано с большим сроком эксплуатации здания.
Как сообщал УНИАН, в минском торговом центре "Арена-Сити" на людей обвалился потолок.
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