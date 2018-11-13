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В Днепре в университетском общежитии обвалился потолок (фото)

16:50, 13 ноября 2018
Происшествия
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Почему потолок обвалился устанавливает комиссия / "В городе Днепр"

Об этом сообщает местное издание "В городе Днепр".

Инцидент произошел в комнате на втором этаже, но уже другом корпусе. В момент обвала в комнате находилась студентка исторического факультета: к счастью, она не пострадала.

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Пока будет проходить ремонт, четырех студенток переселят в другие комнаты. Когда он закончится, они смогут вернуться.

Почему потолок обвалился устанавливает комиссия, но предполагают, что это связано с большим сроком эксплуатации здания. 

Как сообщал УНИАН, в минском торговом центре "Арена-Сити" на людей обвалился потолок.

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Теги: #Днепр#общежитие