В минском торговом центре "Арена-Сити" на людей обвалился потолок (фото, видео)

Потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились продавщицы, пострадала одна девушка.

В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился подвесной потолок, по меньшей мере один человек получил травмы.

Как сообщает TUT.BY, инцидент произошел 12 ноября около 16:00.

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«В ТЦ „Арена-Сити“ произошло обрушение подвесного потолка, гипсокартона, общая площадь 150 кв. м. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется», — сообщила журналистам официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

По ее словам, обвалились подвесные элементы, а не потолочное перекрытие.

В результате инцидента пострадала одна девушка. Как рассказали очевидцы, потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились продавщицы. Сразу после обвала их из-под обломков быстро вытащили мужчины.

«Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра», — рассказали свидетели происшествия.

Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.