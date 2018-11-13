Полиция "накрыла" банду, которая удерживала в рабстве на Одесщине почти сто человек (видео)

У людей отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов в день.

Полицейские провели операцию в Одесской области, в результате которого освободили из рабства 94 человека и задержали 13 членов межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся трудовой эксплуатацией людей.

Об этом 12 ноября сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, "рабы" несколько лет бесплатно работали на сельскохозяйственном предприятии в Одесской области, которое организовало супругов - 38-летний гражданин Грузии и гражданка Украины.

Люди попадали в рабство благодаря специальным вербовщикам. Они работали преимущественно на железных дорогах, искали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание.

Когда работники прибывали на предприятие, у них отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов в день. Тех, кто возмущался, били. Вербовщики получали за каждого "раба" по 500 гривен. Жертв искали в 22 областях Украины и в Киеве.

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По словам Князева, полиция работала над раскрытием преступления четыре месяца – от получения первой информации к работе под прикрытием. Злоумышленников задержали в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших госпитализировали в больницы Одессы, другие находятся в Киеве, проходят медосмотр.

Всего задержано 13 злоумышленников. Во время обысков у них изъяли оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW и миллион гривен наличными.

В спецоперации принимали участие сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполіції под процессуальным руководством прокуратуры Киева.