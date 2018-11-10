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На Херсонщине контрактник продавал патроны и взрывчатку (фото)

22:01, 10 ноября 2018
Происшествия
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Военного задержали во время продажи 5 кг взрывчатки и 200 патронов / фото facebook/SecurSerUkraine

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Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи. Тайник со средствами поражения злоумышленник устроил в лесополосе вблизи территории военной части.

Правоохранители задержали контрактника после сбыта пяти килограммов пластида и около двухсот патронов различного калибра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

фото facebook/SecurSerUkraine
фото facebook/SecurSerUkraine
фото facebook/SecurSerUkraine

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Теги: #продажа оружия#продажа боеприпасов