На Херсонщине контрактник продавал патроны и взрывчатку (фото)

Правоохранители задержали контрактника после сбыта пяти килограммов пластида и около двухсот патронов различного калибра.

Контрактник одной из воинских частей, которая дислоцируется в Херсонской области, незаконно сбывал боеприпасы и взрывчатку.

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Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи. Тайник со средствами поражения злоумышленник устроил в лесополосе вблизи территории военной части.

Правоохранители задержали контрактника после сбыта пяти килограммов пластида и около двухсот патронов различного калибра.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.