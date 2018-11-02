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"Ослепило солнце": в Днепре маршрутка врезалась в фуру (видео)

14:28, 02 ноября 2018
Происшествия
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Водитель маршрутки, после того как высадил нескольких пассажиров на остановке, врезался в припаркованную фуру. Мужчина рассказал, что не заметил ее, поскольку его ослепило солнце.

Сообщается, что трое из пассажиров маршрутки пострадали. Двух женщин и одного мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу.

На месте работает следователь по ДТП. Уточняются подробности происшествия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре между ул. Янтарной и ул. Каруны, на виадуке произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

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Теги: #ДТП в Днепре