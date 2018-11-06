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В Харьковской области водитель Lexus на пешеходном переходе насмерть сбил двух мужчин

10:48, 06 ноября 2018
Происшествия
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От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии \ фото УНИАН

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о ДТП поступила в милицию 5 ноября в 18.30.

«Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Теги: #ДТП#Харьковская область