В Кривом Роге объявили приговор водителю, который пьяным сбил насмерть двух женщин и скрылся (видео)

Норма алкоголя в крови мужчины была превышена в 15 раз.

В Кривом Роге объявили приговор мужчине, который пьяным за рулем на большой скорости сбил насмерть двух женщин и скрылся с места аварии.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что мужчине грозило провести 12 лет за решеткой, однако суд назначил срок вдвое меньший. Сейчас прокуратура решает, обжаловать такой приговор.

Как сообщал УНИАН, смертельное ДТП произошло еще в конце июня. Водитель автомобиля Nissan сбил насмерть двух женщин. Тело одной погибшей от удара отбросило в витрину магазина, что находится рядом.

После аварии водитель скрылся, однако, не справившись с управлением, недалеко от места ДТП слетел в кювет. Когда водителя задержали, тест показал, что содержание алкоголя в его крови было в 15 раз больше нормы.