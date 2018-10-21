На Львовщине во время движения загорелся туристический автобус с пассажирами (видео)

Люди спаслись, однако у некоторых пассажиров сгорели документы.

На Львовщине во время движения на трассе загорелся туристический автобус в котором находилось около 50 пассажиров.

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Как сообщает на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, происшествие произошло сегодня, 21 октября, в 02.00 на автотрассе Львов – Самбор.

«21 октября, в 02:00, село Ставчаны. Загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти. Люди возвращались с Карпат, с отдыха», - сообщает Зинкевич.

Пользователь соцсетей Владимир Беглов на своей странице в Facebook сообщает, что автобус, в котором возвращалась из экскурсионной поездки его мама, «сгорел полностью, люди спаслись, у некоторых сгорели документы».

«Мелочи в туристическом бизнесе можно стерпеть. Но автобус, который вез на экскурсию около 50 человек, стоит проверять. Возвращаясь с экскурсии в Ужанские купели, полностью сгорел большой автобус, в котором ехала моя мама. Тормозные колодки воняли еще утром. Пожар произошел в районе Ставчан. У некоторых людей сгорели документы. К счастью, все живы», - говорится в заметке Владимира Беглова.

В ГСЧС во Львовской области и полиции обстоятельства инцидента сейчас не комментируют.

Ранее сообщалось, что в курортном поселке Сходница на Львовщине во время пожара в деревянном частном трехэтажном доме, который использовался как гостиница, пострадала женщина.