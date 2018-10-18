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В Днепре произошло масштабное смертельное ДТП (фото, видео)

13:58, 18 октября 2018
Происшествия
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В Днепре произошло смертельное ДТП / фото Информатор

Об этом сообщает "Мост-Днепр" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.

Больше всего при столкновении пострадали Toyota и "Газель" / фото Информатор

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, пассажир Toyota Camry - погиб, а водитель данного транспортно средства получил телесные повреждения.

На месте работали экипаж скорой помощи, спасатели, также вызван следователь по ДТП, для дальнейшего разбирательства по данному факту. Осуществляется регулировка дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей, пострадали двое людей.

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Теги: #Днепр#ДТП