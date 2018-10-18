В Днепре произошло масштабное смертельное ДТП (фото, видео)
13:58, 18 октября 2018Происшествия
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Столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб.
В Днепре произошло смертельное ДТП / фото Информатор
В Днепре между ул. Янтарной и ул. Каруны, на виадуке произошло ДТП с участием 4 автомобилей: Volvo, Toyota Camry, Subaru Tribeca и "Газель".
Об этом сообщает "Мост-Днепр" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.
Больше всего при столкновении пострадали Toyota и "Газель" / фото Информатор
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, пассажир Toyota Camry - погиб, а водитель данного транспортно средства получил телесные повреждения.
На месте работали экипаж скорой помощи, спасатели, также вызван следователь по ДТП, для дальнейшего разбирательства по данному факту. Осуществляется регулировка дорожного движения.
В ДТП в Днепре попали сразу четыре автомобиля
Как сообщал УНИАН, В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей, пострадали двое людей.
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