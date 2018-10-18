В Днепре произошло масштабное смертельное ДТП (фото, видео)

Столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб.

В Днепре между ул. Янтарной и ул. Каруны, на виадуке произошло ДТП с участием 4 автомобилей: Volvo, Toyota Camry, Subaru Tribeca и "Газель".

Об этом сообщает "Мост-Днепр" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, пассажир Toyota Camry - погиб, а водитель данного транспортно средства получил телесные повреждения.

На месте работали экипаж скорой помощи, спасатели, также вызван следователь по ДТП, для дальнейшего разбирательства по данному факту. Осуществляется регулировка дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей, пострадали двое людей.