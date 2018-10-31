В центре Киева полиция задержала группу людей в балаклавах и с дубинками (фото)
В центре Киева полиция задержала группу молодых людей, которые имели при себе дубинки, балаклавы и газовые баллончики.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной. Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей", - говорится в сообщении.
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У одного из задержанных правоохранители изъяли оружие.
Всех задержанных доставили в Печерское управление полиции для предоставления объяснений. С ними общаются следователи.
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